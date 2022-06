Bari vecchia invasa dai B&B: così arrivano i turisti ma i residenti vanno via. La città vecchia di Bari è sempre di più meta turistica. Crescono come funghi tra i vicoli i B&B e le residenze private utilizzate come luogo dove ospitare turisti. Le politiche di marketing territoriale degli ultimi anni stanno avendo risultati superiori alle aspettative.

