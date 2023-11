La Finanza tra case vacanza e B&b: evasione fiscale per 40mila euro

Controlli della Guardia di Finanza tra b&b e case vacanza di Taranto, Mottola, Laterza e Avetrana, in provincia di Taranto. Riscontrata un'evasione fiscale di 40mila euro. Inoltre, i titolari di tre b&b di Avetrana e Mottola sono stati segnalati per la violazione dell’obbligo di comunicazione all’Autorità di Polizia delle generalità delle persone alloggiate e per l’omessa iscrizione delle strutture ricettive nel registro regionale.

Le indagini e i controlli

Gli interventi effettuati sono stati finalizzati a verificare la regolare dichiarazione al Fisco dei redditi derivanti dalla locazione turistica degli immobili detenuti dai soggetti sottoposti a controllo. I destinatari delle attività ispettive sono stati individuati dalla Guardia di Finanza sulla base delle informazioni raccolte, nonché grazie all’esame e all’incrocio dei dati acquisiti dalla consultazione delle diverse banche dati in uso al Corpo.

Dagli accertamenti fiscali effettuati è emerso che i contribuenti controllati hanno omesso di dichiarare all’Amministrazione Finanziaria i redditi rivenienti dalla locazione turistica di immobili ubicati nei Comuni di Taranto, Mottola, Laterza e Avetrana.

L'evasione fiscale

I proventi complessivamente occultati al Fisco, all’esito dell’esame della documentazione acquisita e delle indagini bancarie svolte, ammontano a oltre 40mila euro.