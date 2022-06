Dal parcheggio all'ombrellone: ecco quanto costa una giornata al mare a una famiglia di quattro persone

Caro mare quanto mi costi. Vacanze bollenti quest'anno sia per i pugliesi che per i turisti che scelgono la Puglia per trascorrere le vacanze. Il post pandemia fa lievitare i prezzi, vuoi per recuperare il business perso in questi due anni di covid, vuoi per l'aumento del caro vita dovuto alle bollette salate.

Così per una giornata al mare una famiglia di quattro persone rischia di spendere una media di 150 euro al giorno - in medfia stagione - per affittare ombrellone e lettini, pagare il parcheggio e noleggiare l'auto (dovesse arrivare n Puglia senza un mezzo proprio). Ma tant'è.

Una giornata al mare nel Salento

Secondo un'indagine dell'Osservatorio prezzi U.Di.Con. provinciale di Lecce (Unione per la Difesa dei Consumatori) sulla costa salentina il classico pacchetto “ombrellone + 2 lettini” costa ha una media di 40 euro al giorno in media stagione. Con i dovuti distunguo, sia chiaro.

Tra le località balneari più care ci sono senza dubbio Porto Cesareo e Gallipoli sullo Ionio. A Porto Cesareo il pacchetto costa oltre 20 euro in bassa stagione, tra i 35 e i 45 euro per la mezza stagione, e 60 euro per il mese di agosto. Segue Gallipoli che arriva a quota 50 euro al giorno in alta stagione. A cui si devono aggiungere almeno 10 euro di parcheggio se si vuole andare al mare nelle località più blasonate.

Scendono, ma di poco i costi sulla costa adriatica con Otranto, che risulta essere quella con un’offerta di prezzo veramente variegata (secondo U.Di.Con.): ombrellone e due lettini si passano dai 30 ai 50 euro al giorno in alta stagione. Mentre la destinazione più economica, tra quelle analizzate è San Foca, marina di Melendugno, con un prezzo medio, in alta stagione, che oscilla tra i 35 ed i 40 euro giornalieri.

A questi costi si devono aggiungere quelli del noleggio auto se si arriva in aereo e si vuole raggiungere il Salento in autonomia. Per noleggiare un'auto utilitaria dall'aeroporto di Brindisi per una settimana servono, in media, 686 euro - 98 euro al giorno - che scendono a 582 per lo stesso modello e gli stessi giorni se il noleggio parte da Bari.

Al mare a Bari e provincia

Scendono i prezzi per una giornata al mare se si sceglie di trascorrerla nel barese. In media stagione in pacchetto un pmbrellone e due lettini ha un costo di 40 euro circa, sei euro invece per lasciare l'auto nel parcheggio non sempre all'ombra. Prezzi al rialzo in generale anche le Barese: i listini delle strutture parlano infatti di 29 euro al Sun Beach di Palese, tra i 30 e i 40 euro al lido San Francesco a seconda della postazione scelta, e lo stesso tra i 20 e i 40 euro per il lido Il Trampolino.

I prezzi variano, anche in base ai servizi offerti - di qualità più alta - se si scelgono località balneari come Polignano a Mare e Monopoli/Capitolo. Alla Baia del Sole, in località Capitolo, una famiglia di 4 persone composta da due genitori e due bambini sopra gli 8 anni (ingresso 10 euro), per entrare e godersi una giornata di mare deve sborsare una cifra pari a 85 euro, oltre al costo del parcheggio. Ingresso a cinque euro se i figli hanno tra i 3 e gli otto anni, al di sotto dei tre anni i bimbi entrano gratis. Salgono i prezzi al lido Bambù, sempre a Capitolo: nel mese di giugno per 100 euro si possono noleggiare un ombrellone e due lettini, due teli mare, e un materassino, servizio snack e bevande all’ombrellone e wifi gratis. Al Sabbiadoro Beach (Capitolo) i prezzi vanno dai 40 euro per due persone nell’area relax, ai 120 euro, sempre per due persone, con incluso telo mare, wifi e servizio all’ombrellone.

A Cala San Giovanni a Polignano a Mare, invece, una postazione per 4 persone, due adulti e due bambini di meno di 10 anni, con un ombrellone e due lettini, costa 88 euro. Superati i 10 anni il prezzo - per lo stasso pacchetto - lievita a 140 euro.

La zona del Tarantino

Decisamente più cheap una giornata al mare nella zona di Taranto dove una famiglia composta da quattro persone spenderà tra i 15 euro e i 25 euro, prezzi che scendono tra 15 euro e i 18 euro per andare al mare in uno stabilimento di Marina di Chiatona. Cinque euro - la media - del parcheggio per lasciare l'auto un'intera giornata. In linea di massima i prezzi sono rimasti invariati su tutto il litorale, chi ha aumentato il prezzo lo ha fatto di appena 2 euro. A Castellaneta Marina i prezzi variano dai 15 euro (periodo giugno e settembre), ai 20 euro (luglio), fino ad arrivare ai 25 euro (agosto). A Ginosa Marina i costi degli ombrelloni variano dai 15 euro (giugno) ai 20/25 euro di (luglio e agosto).

Estate in Costa Merlata

Nel Brindisino si può arrivare a spendere anche fino a 200 euro al giorno (solo per ombrellone e lettini, extra lusso s'intende). Da Ostuni a Savelletri insomma ce n'è per tutti i gusti: i prezzi oscillano da 20 euro per il più classino dei pacchetti fino a 150/200 euro per postazioni da sogno con baldacchini extra lusso e servizi da fare invidia ai più ricercati resort.