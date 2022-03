Furto di lattine al distributore di bibite, la banda delle spaccate in azione nella notte

Alcune lattine di bitite. Ecco il bottino della banda delle spaccate che la scorsa notte è tornata in azione a Bari. Nel mirino un distributore take away in corso Vittorio Emanuele, nel centro della città. I banditi hanno spaccato il distributore e si sono impossessati di diverse bibite. Dopo il furto si sono dati alla fuga.

Le indagini della Questura

Sull’episodio indagano gli agenti della Questura di Bari e quelli della polizia locale. Nessun testimone diretto della spaccata: potrebbero essere determinanti per le indagini le immagini estrapolate dal telecamere di videosorveglianza installate nella zona. In passato sono avvenuti numerosi furti e gli operatori economici hanno chiesto il potenziamento delle forze dell’ordine.