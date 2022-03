Due spaccate in pieno centro a Bari: da dicembre l'escalation di colpi "notturni"

Un negozio di abbigliamento da uomo e un barbiere. La follia della notte, questa volta, ha colpito due attività commerciali, in pieno centro a Bari, in via Principe Amedeo. Si tratta della zona nei pressi del "quadrilatero", quella ormai da qualche settimana nel mirino dei vandali. Sono oltre trenta i casi di spaccate nella notte da dicembre a oggi, con una vera e propria escalation di violenza nelle ultime settimane, che sembra non avere fine. La denuncia, anche in questo caso, arriva da un imprenditore della zona, che ha riportato le foto sul proprio profilo Facebook, mostrando i danni alle vetrine.

Come spesso accade, la spaccata serve a portare via l'incasso di giornata e a volte neppure quello. Dopo l'ultimo comitato ordine e sicurezza pubblica, che si era tenuto in Prefettura su spinta del sindaco Antonio Decaro, la violenza nella notte verso le vetrine dei commercianti del centro non sembra essersi placata. Anzi, i casi degli ultimi giorni fanno piuttosto registrare un trend di crescita.

