Trovare parcheggio sarà più facile: ecco l'app per prenotare la sosta in città. ParkingMyCar, ecco come funziona

Un nuovo metodo digitale di pagamento dei parcheggi arriva a Bari. Si tratta della sosta digitale gestita da ParkingMyCar. Una ulteriore possibilità per i cittadini di Bari e per tutti coloro che vengono in città, oltre ad essere una comodità in più per i viaggiatori che potranno prenotare e pagare la sosta presso l’aeroporto di Bari Palese, nella stazione di Bari Centrale, al porto, presso le strutture private di parcheggio in città nonché sulle strisce blu.

Come funziona



Per utilizzare il servizio è possibile collegarsi al sito, con il quale l’utente avrà diverse scelte, ovvero potrà non solo pagare il parcheggio ma anche prenotarlo. «Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo – dichiara il Ceo di ParkingMycar, Mattia El Aouak – che vede ParkingMyCar approdare nel capoluogo di regione pugliese offrendo i propri servizi nelle zone più nevralgiche.

La nostra è una startup che si pone come obiettivo quello di offrire un nuovo modo di vivere la mobilità all’interno del settore del parking, offrendo soluzioni che vadano a risolvere l’annoso problema della ricerca parcheggio, sia esso in città che nei pressi dei porti/aeroporti, che rappresenta uno degli eventi più stressanti nella vita di un automobilista». «Per questo motivo – aggiunge El Aouak - ParkingMyCar ha messo a sistema tutta una serie di strumenti digitali e innovativi per cambiare il modo in cui si parcheggia. Creando una rete digitale di parcheggi che permette agli utenti di spostarsi, in tutta Italia, in maniera sostenibile e conveniente, creando un nuovo mondo di vivere la mobilità in cui il parcheggio è completamente integrato nei viaggi e nella quotidianità».

La start-up



ParkingMyCar, nata nel 2021, è una start-up fondata dallo stesso Mattia El Aouak, 30enne di origini italo-marocchine, che vanta un team composto da under 35. E che si pone come obiettivo proprio quello di risolvere lo stress da parcheggi. Grazie all’arrivo a Bari, come sottolineano dalla società in una nota, «migliaia di automobilisti potranno usufruire di un ulteriore strumento digitale che consentirà di organizzare al meglio i propri spostamenti, potendo consultare in maniera trasparente i costi e le disponibilità. Un sistema di booking, quello in porti, scali aeroportuali, stazioni e in città, in grado di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori e automobilisti sia in ingresso, sia in uscita dal capoluogo pugliese». Il sito è molto intuitivo, in quanto sulla homepage è possibile fare una ricerca e scegliere la propria città, per poi fare una ricerca dei parcheggi disponibili a seconda del giorno selezionato. Per i diversi parcheggi disponibili viene indicato non solo il prezzo, ma anche i diversi servizi. Nel momento in cui si è deciso quale area parcheggio è quella più adatta alle proprie esigenze c’è la possibilità di prenotare compilando un form online, inserendo i propri dati e quelli dell’auto. Infine, viene data la possibilità di pagare la propria sosta, con carta di credito o PayPal. Un sistema semplice ed intuitivo che punta a «migliorare la vita degli automobilisti».

