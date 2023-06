Un piano straordinario per accogliere in sicurezza i 60mila tifosi attesi per la finale tra Bari e Cagliari, al San Nicola, domani sera. Un evento definito “straordinario” dal punto di vista organizzativo e che ha portato quindi il Comune a redigere un apposito piano per ridurre al minimo i disagi, che inevitabilmente si presenteranno, soprattutto dal punto di vista della viabilità.

Come arrivare allo stadio



L’invito dell’amministrazione è di raggiungere il prima possibile lo stadio, in modo da non creare intasamenti sin dalla tangenziale (con ripercussioni su tutto il traffico della città) e ad usare meno mezzi possibili.

«Cercate di condividere l’automobile il più possibile per ridurre il numero di veicoli che raggiungeranno lo stadio – spiegano dall’amministrazione – l’invito nostro è comunque di usare i mezzi pubblici». E per l’occasione l’Amtab metterà a disposizione due bus che faranno collegamento no stop da piazza Moro fino allo stadio, a supporto delle linee ordinarie. In particolare le navette non effettueranno nessuna fermata intermedia: a partire dalle 14 e sino al termine delle esigenze partiranno da piazza Moro e percorreranno via Crisanzio, via Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, via Cotugno, via Bellomo, SS. 271, uscita stadio S. Nicola, ingresso stadio. Il ritorno dallo stadio è previsto in concomitanza con il termine della gara, ripartendo dall’area antistante al campo di allenamento.

I bus



I bus termineranno la loro corsa sempre in piazza Moro. Non si esclude l’utilizzo anche dei pullman da 18 metri, nel caso in cui si registrassero particolari esigenze. «Per usufruire del servizio – spiegano dall’Amtab – i passeggeri devono munirsi di regolare titolo di viaggio».

Le corse saranno comunque “vigilate” dalle forze dell’ordine, per evitare problemi di ordine pubblico e per riaccompagnare il più serenamente possibile i tifosi in centro.

La sosta



L’Amtab si occuperà anche del servizio sosta nei parcheggi del San Nicola , dalle 12 alle 22. Lasciare l’auto costerà 3 euro, 12 euro per i bus. A vigilare sulla viabilità ci saranno ben 150 vigili che saranno dislocati non solo nella zona dello stadio ma anche nelle strade adiacenti fin dall’imbocco della tangenziale. L’obiettivo è permettere un regolare afflusso e deflusso delle auto prima e dopo la partita. L’attenzione massima sarà anche in caso di vittoria e con i caroselli che sicuramente “invaderanno” le strade della città, dandosi appuntamento come di consueto in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele.

Chiuse le strade del centro



Il Comune non sistemerà new jersey fissi per la chiusura delle strade del centro, ma non esclude provvedimenti di stop alle auto in caso di necessità e di forte presenza di persone. Anche in quel caso saranno in servizio gli agenti della polizia locale che si troveranno da una parte a regolare la viabilità e dall’altra anche a garantire, insieme alle altre forze dell’ordine, la sicurezza durante gli eventuali festeggiamenti. Il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, come detto, ha predisposto il piano straordinario con 150 agenti che si aggiungeranno a quelli in servizio durante la giornata. Quello di domenica viene considerato un evento di natura straordinaria e l’attenzione delle forze dell’ordine sarà quindi massima. Anche dal punto di vista della viabilità. Le strade più “attenzionate” nel pre partita saranno quelle di accesso allo stadio, non solo dalla tangenziale ma anche da Poggiofranco. Mentre nel post partita, al di là dei caroselli che creeranno dei semplici rallentamenti al traffico, particolare attenzione sarà prestata su corso Vittorio Emanuele e sul lungomare Nazario Sauro.