La prima pietra del terminal bus sarà posata oggi in via Capruzzi. Un’opera molto attesa a Bari che registra sempre più presenze anche turistiche ma che per anni non ha avuto a disposizione un parcheggio adatto per i pullman. I disagi sono sempre stati enormi con bus costretti a sostare anche in mezzo alla strada e passeggeri con valigie al seguito in attesa su panchine improvvisate.

APPROFONDIMENTI BARI Nodo verde, nuove opere e prezzi più alti per realizzarle: progetto da quasi 200 milioni di euro. Ecco come sarà LECCE SalentoinBus riparte: turisti al mare e nei borghi con più corse e nuovi orari

Al via i lavori

Oggi partiranno i lavori nell’area ferroviaria ex “Officine Rialzo” in via Capruzzi, per conto di Rfi. Saranno presenti il sindaco Antonio Decaro e l’amministratore e direttore generale di Grandi Stazioni Rail, Rosario Gaetano.

Non si procederà solo alla realizzazione di un parcheggio. Il progetto definitivo tiene conto anche delle modifiche del piano del ferro disposte da Rfi, che hanno determinato una variazione del perimetro dell’area, di circa 7500 metri quadrati, attualmente dismessa, su cui è prevista la realizzazione del terminal bus. La nuova progettazione prevede la sistemazione di un corridoio pedonale lungo via Capruzzi che collega la stazione ferroviaria e l’area del terminal bus, protetto da una pensilina.

Su via Capruzzi sarà costruita una rotatoria all’altezza di via Giulio Petroni per consentire l’ingresso e l’uscita dei bus dal terminal, dove saranno 19 gli stalli. In più saranno realizzate una velostazione, oltre a strutture per servizi e bar. La velostazione sarà in corrispondenza della nuova palazzina Servizi FS, adiacente al percorso pedonale di collegamento al terminal bus, per favorire lo scambio bici-treno, anche in vista dell’implementazione dei percorsi ciclo pedonali nell’ambito di interventi di sviluppo previsti intorno al nodo ferroviario.

I tempi per la realizzazione



Il cantiere dovrebbe durare circa un anno, il che significa che nella seconda metà del 2024, salvo intoppi, l’opera, particolarmente attesa perché consentirà di liberare via Capruzzi dai disagi e dal traffico dei bus, sarà pienamente operativa.

«Con Grandi Stazioni – ha detto quando è stato approvato il progetto, il sindaco Antonio Decaro - e con tutto il gruppo delle ferrovie con cui da anni stiamo lavorando a importanti progetti strategici per la città, avevamo condiviso una soluzione che finalmente risolvesse l’annoso problema della fermata degli autobus in via Capruzzi per garantire ai viaggiatori maggiore sicurezza e accessibilità dei servizi di trasporto e ai residenti della zona maggiore vivibilità. A questo si aggiunge il piano di riqualificazione complessivo che le Ferrovie stanno realizzando sulla Stazione di Bari così da completare, con questo intervento, un sistema intermodale funzionale, accessibile e moderno».

I finanziamenti



Continuano quindi gli investimenti dell’amministrazione e di Rfi nell’ambito del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. Negli ultimi mesi è stato finanziato con il Pnrr per 159 milioni il Brt, Bus rapid transit, un nuovo sistema di trasporto pubblico con quattro linee di speciali bus elettrici ad alta capacità, che si muoveranno lungo itinerari di scorrimento esclusivi per circa l’80% dell’intero percorso servito (30 chilometri), attraverso la realizzazione di corsie dedicate a garanzia di tempi di percorrenza ridotti. Senza dimenticare gli ulteriori 95 milioni di euro che saranno utilizzati per l’acquisto di 150 nuovi autobus.

Inoltre lo stesso terminal bus rientra nel progetto ben più vasto del Nodo Verde da 170 milioni di euro che porterà ad una radicale modifica di tutta la zona centrale della stazione, con (tra gli interventi previsti) la realizzazione di un parco sopra i binari (ricucendo la frattura che da sempre divide in due la città) con percorsi ciclopedonali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA