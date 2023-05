SalentoinBus riparte: turisti al mare e nei borghi con più corse e nuovi orari

Turisti e villeggianti al mare in bus a partire dal prossimo 15 giugno e per tre mesi sino a metà settembre. Scalda i motori l'edizione 2023 di SalentoinBus, il servizio di trasporto pubblico dalla Provincia di Lecce che punta a garantire la mobilità estiva lungo il territorio salentino. Potenziamento di alcune linee - una fra tutte la Lecce-Gallipoli-Santa Maria di Leuca - e prolungamento degli orari con copertura prolungata nella fascia tardo-pomeridiana e serale: sono solo alcune delle principali novità del servizio che sarà presentate dal presidente della Provincia, Stefano Minerva a Palazzo Adorno.

Tredici le principali linee individuate da Palazzo dei Celestini lo scorso anno e di queste almeno 6 dovrebbero essere confermate con ogni probabilità in quanto collegamenti diretti con il capoluogo: Lecce-Torre Dell'Orso-Otranto; Lecce-Porto Cesareo-Gallipoli; Lecce-Maglie-Otranto; Lecce-Gallipoli-Santa Maria di Leuca; Lecce-Maglie-Tricase-Santa Maria di Leuca e Lecce-Trepuzzi-Squinzano-Casalabate.

E anche quest'anno, alle linee principali se ne dovrebbero aggiungere delle altre considerate secondarie (15 nel 2022) necessarie per unire anche le comunità interne alle località balneari di maggiore interesse ma anche per consentire una maggiore accessibilità ai punti di interesse turistico anche dell'entroterra, come accade ad esempio per Cerrate nel percorso che collega Lecce a Casalabate, garantendo così al servizio una diffusione capillare.

I dettagli

Non solo. Anche per il 2023 la Provincia di Lecce intende confermare la sua attenzione proprio sulle linee secondarie dove alcuni tratti dovrebbero essere estesi, o potenziati con un numero maggiore di corse, a seconda anche dei periodi, per assicurare una migliore integrazione con le linee principali.

Le linee di SalentoinBus che saranno attive fino al prossimo 10 settembre anche quest'anno prevedono fermate di interscambio con i servizi di competenza regionale e comunale: Stazione ferroviaria di Lecce, tutte le linee in transito su Lecce fermano nei pressi della stazione ferroviaria, per l'opportuna integrazione con i mezzi a lunga percorrenza; aeroporti di Brindisi e Bari, raggiungibili con servizi regionali effettuati da Sita/Seat in partenza dal City Terminal di Lecce; San Pancrazio Salentino e Valle d'Itria, raggiungibili con servizi regionali ed extra provinciali effettuati da Fse/Stb Brindisi in partenza da Lecce e da Torre Lapillo; Marine di Lecce, raggiungibili con servizi comunali effettuati da Sgm in partenza da Lecce.