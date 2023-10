Prende forma il parcheggio green nei pressi del mercato di Santa Chiara a Japigia a Bari. «In questi giorni la ditta incaricata, dopo aver definito le quote dell’area parcheggio, sta provveduto alla piantumazione dei quattro filari di alberi», racconta il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

«La scelta progettuale – aggiunge Leonetti - ha dato spazio al posizionamento di diverse specie arboree che tendono a vegetare una folta chioma, così da poter garantire una buona ombra alle auto in sosta». E sul progetto, il presidente conclude: «Questo intervento garantirà 100 posti auto, che si sommeranno ai tanti già realizzati in via Pitagora, garantendo un miglioramento della vivibilità della zona portando così preziosi vantaggi per le attività commerciali, mercato e residenti».

L'area sosta

Il parcheggio sarà a disposizione di tutti, sia degli abitanti del quartiere che dei clienti del mercato, e sarà gratuito. L’obiettivo è portare a termine i lavori entro la metà di novembre, nel rispetto delle tempistiche di finanziamento e rendicontazione previste dai fondi Pon. L’area parcheggio, che si trova tra via Pitagora e via Peucetia, rientra nell’ambito del piano di azioni sperimentali per il verde urbano (greening e forestazione) finanziate dal Pon Metro e finalizzate al contenimento dei cambiamenti climatici e dell’effetto isola di calore. In linea con quanto già realizzato per l’area parcheggio del park&ride di largo Due Giugno, il progetto prevede che sia effettuata la deimpermeabilizzazione della superficie attraverso la rimozione dell’asfalto e la posa di una pavimentazione drenante in masselli autobloccanti.

Il verde



Inoltre, come sottolineato dal presidente Leonetti, ci sarà la piantumazione di alberi (tra i quali carrubi, canfori e bagolari) e siepi (lagerstroemia a fiore bianco) che garantirà da un lato zone d’ombra alle autovetture in sosta, dall’altro un netto miglioramento della qualità dell’aria e dell’estetica complessiva dell’area, a vantaggio dei condomini circostanti e dei residenti del quartiere. L’importo complessivo per la realizzazione dei lavori per questa nuova area a parcheggio green ammonta a circa 400mila euro. La realizzazione di questa area, come detto, va incontro all’esigenza di posti auto nella zona, legata anche alla presenza della nuova struttura del mercato coperto, e a rendere adeguato quello che per anni è stato utilizzato come parcheggio pur essendo, come sottolinea un cittadino, «un posto orribile» fatti di «melma», dopo che nei mesi scorsi si era semplicemente provveduto a rendere l’area un parcheggio con strisce d’asfalto e materiale stabilizzato. Come sottolineato dall’assessore Giuseppe Galasso il giorno di apertura dei lavori, lo scorso 3 ottobre, questo progetto è «la terza cantierizzazione eseguita nell’ambito dello stesso finanziamento complessivo che segue quelle di via Ricchioni, al San Paolo, e parco Amendola, a San Pasquale».

Una serie di interventi che, aggiungeva l’assessore, hanno come obiettivo quello di «migliorare lo spazio di prossimità in quartieri fortemente antropizzati dove pure esistono spazi liberi o dedicati alla socializzazione che necessitano però di lavori di manutenzione o riqualificazione. Continueremo a prenderci cura dello spazio pubblico per renderlo sempre più fruibile ai cittadini e sottrarlo all’incuria, migliorandolo in termini di maggiore dotazione di verde e contestuale riduzione dell’effetto isola di calore». Successivamente, è prevista l’installazione di videocamere di sorveglianza per garantire sicurezza all’area. Al momento si stanno predisponendo i sottoservizi per far sì che possa essere realizzata tale installazione.



