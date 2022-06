Passeggia sul pontile in spiaggia e cade giù: bagnante ferito. Il nastro era stato rimosso

Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha visto protagonista un bagnante sulla spiaggia di Pane e Pomodoro di Bari. Lo scorso due giugno, giorno di festa per il 76° anniversario della Repubblica Italiana, quando la spiaggia era strapiena di baresi e turisti, un giovane bagnante è rimasto ferito, dopo essere caduto, mentre attraversava il pontile in legno per scendere in acqua. Stando a quanto si apprende, lo stesso pontile di legno, a causa della mancanza di alcuni degli assi, era stato delimitato con il classico nastro bianco e rosso per far capire agli utenti che fosse inagibile e che potesse esserci un pericolo. Ignoti sembra abbiano rimosso il nastro, non si sa per quale motivo, così che i bagnanti ignari hanno ricominciato ad utilizzare il pontile, fino all’incidente accaduto nella serata di giovedì.

La caduta

Il bagnante sarebbe improvvisamente caduto, in prossimità di uno degli assi mancanti, piombando sugli scogli sottostanti. Un salto di circa un metro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il giovane è stato soccorso immediatamente dai due bagnini del servizio di salvataggio a mare attivato in questi giorni, ed in seguito dagli operatori di un’ambulanza del 118. Per fortuna ha rimediato solo alcune ferite superficiali ad una delle gambe, oltre ad un grande spavento.