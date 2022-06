Case vacanza, a Polignano fino a 220 euro a notte

Polignano a Mare è tra le località pugliesi più care nell’affitto delle case vacanza: mediamente il prezzo è di 220 euro a notte.

Ma non è la località più esosa, nel Tarantino, ad esempio, si trovano le case vacanze più care di Puglia ed anche tra le più costose d’Italia. Precisamente a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria e a Campomarino di Maruggio.

È qui che devi pagare di più rispetto ai luoghi più ricercati dal popolo vacanziero come Gallipoli, Otranto, Ostuni, Mattinata, Polignano a Mare, Margherita di Savoia e così via. La classifica dei prezzi delle vacanze in Puglia è stata elaborata da «Holidu», uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa che ha raccolto le disponibilità nelle riviere più ricercate d’Italia, oltre ai prezzi medi per ciascuna destinazione. Ed ecco le sorprese. La località più costosa in assoluto in fatto di case ed appartamenti vacanze, risulta essere quella della città del Primitivo che con i suoi 261 euro per una notte di soggiorno, valore medio, precede di poco le case al mare della marina di Maruggio, a Campomarino, dove passare una notte sotto ad un tetto la paghi in media 250 euro. Entrambe più esose di Gallipoli dove la media scende a 244 euro per notte. Leuca, Porto Cesareo e Otranto di poco sopra il muro dei 230 euro, scendendo fino ad arrivare a Polignano a Mare con 220 euro a notte in media. Tra le 30 località più amate, le più economiche risultano essere Bari e Taranto con 134 euro, Trani con 124 euro, chiude Brindisi con soli 120 euro.

