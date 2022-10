Ugento, bagnante disperso spinto dalla corrente a tre miglia dalla costa

Un 57enne salvato dal possibile annegamento in mare al largo di Ugento. Pomeriggio di paura in Salento. Gli uomini della guardia costiera di Leuca coordinati dalla capitaneria di Gallipoli e dalla direzione marittima di Bari, dopo oltre un’ora di ricerche in mare hanno messo in salvo un bagnante disperso. L’uomo era entrato in acqua per fare il bagno e spinto dalla corrente si era allontanato da riva senza più riuscire a fare rientro.

L'allarme

L’allarme è scattato nella zona di Lido Marini a Ugento. La grande prontezza operativa degli uomini guidati dal comandante di vascello, Pasquale Vitiello, ha quindi permesso di salvare un’altra vita umana, in un’estate segnata da diversi interventi in mare. L’uomo ricondotto a terra a bordo della motovedetta Mv800, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Alle operazioni di recupero hanno partecipato anche i vigili del fuoco, intervenuti con un elicottero per scandagliare la zona.