Pane e Pomodoro, via i bagnanti dalla spiagga. Transenne per le riprese di Lolita Lobosco

Le riprese di “Lolita Lobosco 2” in corso a Bari questa mattina si sono spostate sulla spiaggia di Pane e pomodoro e non sono mancati i momenti di trambusto.

La troupe, infatti, ha chiesto che un pezzo di spiaggia pubblica potesse essere liberata dai bagnanti per poter girare, ma non tutti hanno accettato di buon grado l’invito. Tra i bagnanti anche diversi turisti stranieri che in un primo momento non hanno capito il messaggio, alla fine è intervenuto un volontario in servizio in spiaggia che ha aiutato la produzione a far spostare i bagnanti e l’area è stata delimitata con il nastro bianco e rosso.

Ieri a protestare per la chiusura di alcune strade sono stati i residenti del rione Madonnella: le limitazioni al traffico, infatti, hanno creato ingorghi e caos su corso Sonnino. Bari in questi giorni si è trasformata in un set a cielo aperto per le riprese di due fiction: Lolita Lobosco 2 con protagonista Luisa Ranieri e Il Maresciallo Fenoglio, che porterà sul piccolo schermo l’omonimo personaggio nato dalla penna di Giancarlo Carofiglio con protagonista Alessio Boni.