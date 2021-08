Tricase Porto, emergenza al mare: bagnante si ferisce ma l'ambulanza è bloccata dal parcheggio selvaggio

Bagnante si ferisce a Tricase Porto ma l'ambulanza del 118 resta bloccata dai parcheggi selvaggi. Momenti di paura, minuti che potevano essere fatali, poi trasformati ancora oggi in rabbia. Alla fine è andata bene.

La tragedia sfiorata



Andiamo con ordine. In attesa dell'apertura della guardia medica a Tricase Porto o Marina Serra (come annunciato qualche settimana fa dall'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Serena Ruberto), nelle marine tricasine è vietato farsi male o meglio: «Che Dio ce la mandi sempre buona», ci fa sapere un 60enne del posto, Giuseppe Turco davanti all'ennesima tragedia sfiorata.

I fatti. È domenica 22 agosto. Un uomo cade nelle vicinanze della spiaggetta a Tricase Porto ma il 118 ritarda alcuni minuti perché l'ambulanza resta bloccata da alcune auto in sosta selvaggia. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio intorno alle 15, quando il 118 ha ricevuto la richiesta per un intervento urgente per un bagnante che, scivolando aveva urtato violentemente al suolo. Nella caduta avrebbe battuto anche la testa.

APPROFONDIMENTI LE FOTO CHOC Porto Cesareo, auto parcheggiate sulla spiaggia, anche in zona... I SERVIZI MANCANTI Salento invaso dai turisti, ma non ci sono parcheggi: è sosta...

L'ambulanza è partita a sirene spiegate, cercando di arrivare sul posto in tempi brevi ma, giunta a Tricase Porto in via Duca degli Abruzzi, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, ha trovato la strada semi-sbarrata da una vettura in sosta che impediva il passaggio.

LEGGI ANCHE: Porto Cesareo, auto parcheggiate sulla spiaggia, anche in zona protetta. Legambiente: «Via di qua chi non rispetta l'habitat»



Fortunatamente gli uomini del 118, senza non poche difficoltà sono riusciti a raggiungere il bagnante, risultato poi fuori pericolo. Alla luce dei fatti, viene spontaneo chiedersi: e se si fosse trattato di qualcosa di più grave? Possibile che venga consentita la sosta selvaggia senza prevedere la possibilità di un'emergenza di un'ambulanza come anche dei mezzi dei vigili del fuoco, anche alla luce dei numerosi incendi scoppiati questa estate lungo il litorale adriatico?

Un problema di sicurezza. Di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA