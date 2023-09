Cinema, al Galleria la proiezione di "io Capitano" con il regista Matteo Garrone e gli attori

Ci saranno anche alcuni uomini e donne migranti, coinvolti nei progetti di accoglienza finanziati dall'assessorato comunale al Welfare, alla presentazione del film Io Capitano, in programma domani a Bari. In sala, al Multicinema Galleria (ore 21), per assistere alla proiezione ci saranno anche il regista Matteo Garrone e gli interpreti Seydou Sarr, Moustapha Fall e Amath Diallo, accompagnati dall'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico.

Il film "Io capitano"

Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa.

Un'odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. «Il film - spiega Garrone - nasce dall'idea di raccontare il viaggio epico di due giovani migranti senegalesi che attraversano l'Africa, con tutti i suoi pericoli, per inseguire un sogno chiamato Europa». «Per realizzarlo - aggiunge - siamo partiti dalle testimonianze vere di chi ha vissuto questa odissea contemporanea, e abbiamo deciso di mettere la macchina da presa dal loro punto di vista, in una sorta di controcampo rispetto alle immagini che siamo abituati a vedere dalla nostra angolazione occidentale, nel tentativo di dar voce, finalmente, a chi di solito non ce l'ha».

I premi

Io capitano ha vinto all'ultima mostra del Cinema di Venezia il Leone d'argento alla regia, il premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr e numerosi altri riconoscimenti, tra cui il Leoncino d'oro.