Edwige Fenech si rivela a Verissimo, chi è l'attrice sex symbol: le pagine di Playboy, i grandi amori, il figlio e la carriera

Edwige Fenech non ha mai amato il gossip e ha sempre cercato di mantenere riservatezza sulla sua vita privata ma oggi, ospite nel salotto di Verissimo - in onda alle 16.30 su Canale 5 - l'attrice e sex symbol di origini algerine si racconterà a Silvia Toffanin.

Vediamo allora insieme la vita sentimentale e la scalata professionale di Edwige Fenech, partita dai film sexy di terza categoria fino a fondare una società di produzione cinematografica tutta sua.

Biografia ed esordi

Edwige Fenech nasce il 24 dicembre 1948 a Bona, città nel nord-est dell’Algeria, e si trasferisce in Italia insieme alla famiglia fin da bambina. Da adolescente viene presto notata per la sua bellezza e viene iscritta a diversi concorsi e provini: da qui l'esordio nel cinema italiano, nel ruolo della "bambolona". Il primo film nel quale recita è "Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda", del 1972.

Un ruolo che la Fenech, pur evolevendo notevolmente nel campo cinematografico, non si è mai scrollata di dosso ma che - come lei stessa ha dichiarato - non ha mai rappresentato un peso né una limitazione.

Gli amori e il mistero sul figlio

Edwige Fenech ha avuto due grandi amori: il regista e produttore Luciano Martino, con il quale ha avuto una relazione durata 11 anni e Luca Cordero di Montezemolo, con il quale è stata per circa 18 anni. L'attrice ha un figlio, Edwin Fenech, classe 1971, sul cui padre è ancora aperto un piccolo mistero. Inizialmente la Fenech aveva dichiarato al settimanale Eva Express che si trattava di Fabio Testi (con cui ha avuto una relazione per tre anni), ma poi si è smentita, e da lì non ha più rivelato la vera identità del padre. D'altronde, lo stesso cognome del figlio non è stato mai reso noto.

Edwigh Fenech oggi

Da protagonista davanti alla macchina da presa e oggetto del desiderio sulle pagine di Playboy, l'attrice ha ora deciso di lavorare dietro le quinte del mondo dello spettacolo, fondando insieme al figlio la società di produzione: "Immagine e cinema". Da produttrice, la Fenech ha portando in tv serie che hanno riscosso un certo successo, come “Commesse” (1999) oppure “Le ragioni del cuore” (2002), ma anche la più recente “La figlia del capitano” (2012) e “E’ arrivata la felicità” (2015) sono stati prodotti proprio da lei.

Una delle sue ultime apparizioni cinematografiche risale al 2007, quando ha partecipato al cast del film Hostel Part II, diretto da Eli Roth e prodotto nientemeno che da Quentin Tarantino.

Non si tratta della prima volta che Edwige appare in uno dei film: Quentin, infatti, ha voluto farle un omaggio anche in film “Bastardi senza gloria”, chiamando uno dei personaggi Ed Fenech. Oggi la Fenech appare in pubblico molto raramente, ma ha recentemente fatto un’eccezione per Pupi Avati, apparendo nel suo ultimo film, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario“, nel quale interpreta il personaggio di Sandra Rubin da adulta.