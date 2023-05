Incidente stradale sui viali: auto finisce contro le barriere. Polemica tra i residenti

Incidente stradale sui viali: auto si schianta contro le barriere. È accaduto questa mattina in viale Pasteur, nella zona del Quartierino di Bari all'imbocco del sottopasso Giuseppe Filippo. Secondo le prime ricostruzioni l'auto che stava transitando sul viale è andata a schiantarsi contro le barriere presenti sulla strada. Fortunatamente non si registrano conseguenze per il conducente dell'auto.

Ma non mancano le polemiche. Non è infatti la prima volta che si verifica un incidente in quel tratto di strada e i residenti - riuniti anche in una gruppo fb "Quatierino Residenti in Movimento" - sottolineano in un post che “il muretto andrebbe avidenziato con la segnaletica luminosa" così come andrebbe meglio segnalato anche il cordolo che ha perso colore e rischia di confondersi con l'asfalto.