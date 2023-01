Con l'auto contro l'albero: incidente stradale sui viali della città. Ferito un 35enne. Schianto all'alba - intorno alle 6.15 - su viale Alfieri. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul viale a Lecce a causa di un incidente stradale che si era verificato poco tempo prima.

Un'auto, una Fiat 500, era andata a sbattare contr un albero. All'interno vi era rimasto bloccato il conducente, il 35enne M.M. le sue iniziali. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo dell'auto. Terminata l’operazione di soccorso il ferito è stato preso in cura dai medici del 118 nel frattempo arrivati sul luogo dell'incidente: il 35enne è stato trasportato in ospedale in condice rosso.