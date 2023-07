Porte aperte da Starbucks, amanti del caffè e dei cookies in coda dal mattino

Amanti del caffè, degli american cookies e della torta al limone in coda sin dalle 7 del mattino per l'inaugurazione del nuovo store Starbucks, in via Argiro 112 a Bari. Numeri significativi per la caffetteria più nota al mondo anche nel capoluogo pugliese: centoventi metri quadrati, 28 posti all’interno e 24 nel dehor all’esterno (di 30 metri quadrati). L’apertura, in partnership con Percassi Group, licenziatario per l’Italia del brand, per Bari ha un significato importante, legato non solo ai tanti turisti che sempre di più affollano la città, ma soprattutto alla necessità di offrire anche ai baresi un’offerta sempre più variegata.

Il sindaco Decaro: «Bari ancora più internazionale»

«La presenza di Starbucks a Bari – sottolinea il sindaco Antonio Decaro, presenta alla pre-inaugurazione svoltasi ieri mattina – certifica l’internazionalità della città di Bari. La nostra città è diventata turistica, passeggiando per le vie si ascoltano lingue di tutto il mondo. La presenza di un brand come Starbucks in una via che fino a pochi anni fa era attraversata da auto e ora è una delle più importanti di Bari dà l’idea che siamo ormai una città europea».

«Questa apertura – aggiunge l’assessore Carla Palone – è un punto a favore della nostra città.

In questo caso parliamo di un brand che sceglie Bari, città sempre più internazionale. Ben vengano queste attività anche per i tanti ragazzi baresi che hanno così avuto una opportunità».

Il menù americano in "olio extravergine"

Il negozio barese, primo in Puglia, è una scommessa per la catena di caffetterie americana, che arriva al Sud, terra del buon caffè, dopo essere approdata già in Campania. E come ogni negozio della catena è stato realizzato a livello di design basandosi sul territorio. In questo caso, come spiegano dall’azienda «trae ispirazione dalle forme, dai tessuti e dalle tinte dell’architettura della Città Vecchia» e «il celebre artwork raffigurante la sirena di Starbucks strizza l’occhio al patrimonio nautico di Bari». Anche il menù è, di conseguenza, tarato sul target di riferimento, e comprende non solo i tradizionali prodotti di caffetteria che lo hanno reso famoso in tutto il mondo (come il Frappuccino o il Mocha), ma anche la linea “Oleato” con olio extra vergine di oliva e prodotti salati adatti ad un pranzo veloce come bagel, tramezzini e club sandwich.

«Bari è una delle città più importanti del Sud – spiega Vincenzo Catrambone – general manager di Starbucks Italia e per noi il sud è molto importante, una scommessa su cui in molti non credevano, vista la cultura che abbiamo del caffè in Italia. Nelle altre città abbiamo però testato quanto Starbucks sia stato apprezzato, per la qualità dei suoi prodotti e del suo caffè oltre che per l’ottimo prodotto food che viene preparato giornalmente dai nostri ragazzi in store».

Il piano assunzioni

L’arrivo in città significa anche posti di lavoro, come aggiunge Catrambone: «Abbiamo assunto 25 ragazzi tutti baresi, che hanno un’età media di 28 anni. Alcuni sono alla prima esperienza, altri invece hanno già avuto esperienze in altre attività del territorio. Hanno fatto un lungo percorso di formazione, sono andati nelle altre città italiane per imparare con un percorso durato in media 35-45 giorni, mentre lo store manager ha fatto quattro mesi di formazione. L’obiettivo era quello di avere personale preparato e soprattutto appassionato al brand e all’azienda Percassi. I contratti sono sia full time che part time, a tempo determinato o indeterminato a seconda del ruolo che ricoprono». In questi primi giorni di apertura, da oggi fino a domenica, ci sarà una collaborazione con l’associazione Retake Bari, attraverso la quale verrà donato una parte del ricavato (1 euro per ogni scontrino emesso) alle attività dei volontari, che con il ricavato potranno poi realizzare progetti sul territorio.

Lo store aprirà le proprie porte a partire da questa mattina alle 7, e sarà a disposizione della clientela dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, con orario continuato dalle 7 del mattino alle 21.