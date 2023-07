Starbucks apre a Bari, domani l'inaugurazione

Il primo store Starbucks in Puglia inaugurerà al pubblico domani a Bari, nella centrale via Argiro. L’apertura, in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo del brand in Italia, porterà all’assunzione di 25 nuove risorse. Lo store sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24.

Il design

Il nuovo store si trova a pochi passi dall’Università degli Studi Aldo Moro e a solo dieci minuti dal lungomare.

Il design del negozio trae ispirazione dalle forme, dai tessuti e dalle tinte dell'architettura della Città Vecchia. Il celebre artwork raffigurante la sirena di Starbucks strizza così l’occhio al patrimonio nautico di Bari.

Con una superficie di quasi 120 mq e 28 posti a sedere all’interno, oltre a un dehor esterno di 30 mq con 24 sedute, il nuovo store offre a clienti e curiosi un’atmosfera calda e accogliente, adatta sia a famiglie e amici per ritrovarsi, sia per chi cerca un luogo tranquillo per lavorare o rilassarsi.

Il menu

Il menù offre un’ampia scelta di cibo e bevande adatte ad ogni occasione, dal Summer Menu alla linea Oleato™ con olio extravergine d’oliva dal gusto sofisticato. Starbucks® propone anche una variegata proposta di specialità dolci e salate: sandwich, dessert e prodotti da forno, golosi e genuini.

L'inaugurazione

In occasione dell’inaugurazione dello store, Starbucks devolverà una parte del ricavato dei primi quattro giorni di apertura a Retake, associazione che promuove sul territorio nazionale azioni di rigenerazione urbana e cura del bene comune. La sede di Bari è attiva da anni nell’attività di clean up in spiaggia e di recupero del territorio cittadino, nonché nella riqualificazione di beni pubblici.