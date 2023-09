Fiera del Levante, piano mobilità contro il caos: 18 parcheggi e bus ogni 8 minuti

Linee speciali, corse straordinarie e 18 aree di sosta a disposizione dei visitatori. È il piano della mobilità cittadina deciso dal Comune, in collaborazione con Amtab, in occasione dell’86esima edizione della Fiera del Levante, da domani al 17 settembre. Ecco i collegamenti per la Campionaria.

Le linee di bus

Sono due le linee disponibili: la linea verde A1 e la linea blu A2.

La prima collegherà piazza Moro con l’ingresso orientale della Fiera (piazzale Triggiani). Il tutto attraverso tre bus, attivi da domani alla fine degli eventi, dalle 8 del mattino fino al termine delle manifestazioni con passaggi garantiti ogni otto minuti. La linea blu collegherà invece il park & ride di Pane e Pomodoro con piazza Massari e l’ingresso orientale della Fiera del Levante. A disposizione ci saranno sei bus domani, e poi dall’11 al 16 settembre, dalle 4.40 alle 8 e poi dalle 8 alla fine delle manifestazioni, con passaggi ogni dieci minuti. Sulla stessa linea, dal 10 al 17 settembre ci saranno altri sei bus, ogni dieci minuti, dalle 8 fino al termine della giornata fieristica. Ci sarà anche la linea azzurra, denominata A3, dall’area di sosta Marisabella all’ingresso orientale della Fiera del Levante: due bus, ogni sette-otto minuti, ogni giorno di eventi dalle 8 fino al termine della giornata. Il costo del biglietto, per le linee A1 e A2, è di un euro per l’andata e un altro euro per il ritorno.

Quanto alla linea A3, il servizio trasporto è gratuito per gli utilizzatori dell’area di sosta Marisabella.

I parcheggi

Per quanto riguarda i park & ride, durante il periodo fieristico il servizio sarà fruibile dal lunedì al sabato al costo di un euro più 30 centesimi per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente. La domenica avrà lo stesso prezzo per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente solo per Pane e Pomodoro, mentre costerà cinque euro per ogni mezzo lasciato in sosta, senza aggravi per i passeggeri, su Vittorio Veneto lato mare e lato terra. Le zone limitrofe alla campionaria saranno raggiungibili anche utilizzando il servizio offerto dalle linee ordinarie di Amtab. In particolare, la linea 1(piazza Moro - Santo Spirito), la linea 2 (Polivalente - piscine Comunali), la linea 2/ (via Mimmo Conenna - complesso Sant’Anna), la linea 6 (Parco Domingo - piscine Comunali), la linea 22 (Mungivacca - piscine Comunali) la linea 27 (Parco Domingo - piscine Comunali) e la linea 53 (San Paolo - piazza Moro). E’ prevista inoltre l’attivazione straordinaria della corsa alle 23 di domenica 10 e 17 settembre, che comporterà la diversificazione delle ultime partenze dai rispettivi capolinea, senza variazione di costo.

Il Comune ha infine predisposto il piano della viabilità, istituendo il divieto permanente di fermata su piazzale Triggiani. Il divieto di fermata coinvolge anche (da mezzanotte e un minuto di domani alle 24 del 17 settembre) via Mercadante (ambo i lati), la zona antistante la caserma dei vigili del fuoco posta di fronte all’Arena della Vittoria, via Verdi nel tratto compreso tra viale di Maratona e via Giordano, viale di Maratona di fronte all’accesso al parcheggio situato fra via Napoli e via Mascagni. Il divieto di fermata riguarda infine il cancello Orientale in largo Triggiani, il cancello Agricoltura in viale Orlando, il cancello Edilizia in largo De Palo, il cancello Verdi in via Verdi, il cancello San Francesco in via Giordano, il cancello Monumentale in piazzale Vittorio Emanuele III e il cancello Lepanto tra viale Adriatico e piazzale Vittorio Emanuele III.

