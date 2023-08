Bari, turisti fanno tardi e la crociera li lascia al porto: il video diventa virale sui social

Perdono la crociera e dal porto chiedono al comandante della nave di tornare indietro. Il video diventa virale sui social, soprattutto per via della pubblicazione su una pagina ironica "Welcome to favelas", che lo ha rilanciato su Tiktok, raccogliendo quasi 100mila visualizzazioni e oltre 10mila interazioni. La disavventura è capitata a una coppia di turisti e grazie a Tiktok è diventata virale in rete.

Il video mostra una coppia, un uomo e una donna, che chiedono alla nave di tornare indietro, una volta resosi conto che la crociera sarebbe comunque partita.