Bari, condotta ancora fuori uso: fornitura idrica garantita da autobotti

Nonostante gli operai di Aqp abbiano lavorato ininterrottamente per tutta la notte, non è ancora stato risolto il guasto che a Bari, dalla mattinata di ieri, sta interessando la zona di largo Ciaia, su corso Benedetto Croce.

I quartieri senza acqua

Diversi i quartieri dai quali arrivano segnalazioni di assenza di acqua nelle case, a causa anche della riduzione della pressione messa in atto dagli stessi operai per poter intervenire. Disagi al momento ci sono ai quartieri Libertà, Carrassi, Madonnella, San Nicola, la zona sud di Picone, San Pasquale e Murat.

Quattro autobotti per fornire acqua

Per ridurre al minimo i disagi ai cittadini sono state predisposte quattro autobotti, per la fornitura integrativa di acqua, in largo Ciaia, piazza Madonnella, piazza Risorgimento e alla chiesa Russa. Disagi non solo ai cittadini, comunque, ma anche alle scuole della zona. Chiuso il Cirillo non potendo garantire, a causa della mancanza di acqua, la possibilità di svolgere le attività didattiche ed educative in condizioni igienico-sanitarie adeguate. Mentre l’istituto comprensivo Balilla Imbriani, a Madonnella, ha predisposto l’uscita anticipata degli alunni alle 11. Stando all’ultima comunicazione dell’azienda, il danno dovrebbe essere sistemato, con conseguente ripristino del servizio, entro la serata di oggi.