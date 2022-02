Bari, esplode una condotta idrica nel rione Carrassi: mezza città senz'acqua. Aqp al lavoro da ore: «Contenete i consumi»

Proseguono senza sosta i lavori di riparazione su una grande condotta di diametro 600 mm in Corso Benedetto Croce a Bari dove questa mattina si è verificata una rottura all’altezza dell’incrocio con Largo Ciaia, provocando allagamenti nel quartiere e nell'area compresa tra largo Ciaia, viale Unità d'Italia e l'Estramurale Capruzzi.

In queste ore sono in corso gli scavi sul tratto interessato al fine di individuare il punto di rottura e intervenire prontamente con la riparazione. Per consentire l’esecuzione dei lavori, Acquedotto Pugliese ha eseguito manovre eccezionali che stanno comportando una riduzione della pressione idrica nei seguenti quartieri della città: Madonnella, Murat -San Nicola, Carrassi, Libertà e San Pasquale.

I tecnici di Acquedotto Pugliese sono sul posto dalle prime ore di questa mattina e lavoreranno ininterrottamente anche per tutta la notte fino al ripristino del regolare servizio. Disagi saranno avvertiti anche nella mattinata di domani negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni sulla situazione, gli utenti possono rivolgersi al numero verde 800.735.735 o visitare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”).