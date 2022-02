Monopoli, si rompe una condotta e cede il manto stradale

Si rompe una condotta d'acqua e cede il manto stradale. È accaduto ieri sera tra corso Pintor Mameli e largo Fontanelle a Monopoli, proprio nei pressi della villa comunale. Il continuo passaggio delle automobili ha fatto sì che si creasse un grosso buco subito messo in sicurezza dalla Polizia locale che ha provveduto anche a transennare gran parte dell'area e a interdirne il traffico veicolare. Sul posto sono giunti i tecnici di Acquedotto Pugliese ma anche quelli comunali per capire la situazione.

Tecnici al lavoro bella notte

I tecnici di Aqp hanno provveduto a chiudere la conduttura lesionata arginando così la perdita d'acqua. Non ci sono stati problemi per le abitazioni della zona che non resteranno certamente a secco. Anche l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Monopoli Gianni Palmisano ha voluto seguire di persona l'evolversi degli eventi. Per riparare il guasto si è dovuto attendere l'arrivo di un'apposita squadra che ha individuato il punto esatto della perdita. Poi si passerà al ripristino del manto stradale.