Saranno 175 le nuove assunzioni del Comune di Bari entro il 2023. Soprattutto istruttori amministrativi. L’amministrazione, dopo l’infornata del 2022 che ha portato all’accesso di 275 nuovi dipendenti (tra cui anche agenti della polizia locale), programma il piano assunzioni per il 2023. «Abbiamo bisogno soprattutto di istruttori amministrativi per rinforzare gli uffici e anche di insegnanti di scuola materna», spiega l’assessore al Personale, Vito Lacoppola.

Il piano assunzioni



Il Comune in realtà si è trovato nuovamente in difficoltà dal punto di vista del personale. «Con le assunzioni chiuse al 31 dicembre – spiega ancora Lacoppola - avevamo sopperito all’emergenza occupazionale che era nata post quota 100 e che aveva portato allo svuotamento della macchina amministrativa dell’ente. Pensavamo di aver risolto, ma c’è stato un nuovo esodo e non solo causato dai pensionamenti». Molti neo assunti infatti hanno fatto il concorso anche alla Regione e dopo averlo vinto, hanno optato per il trasferimento. «Ci siamo quindi ritrovati con un calo nelle figure degli istruttori amministrativi e di qualche funzionario e quindi dobbiamo procedere a nuovi concorsi», prosegue ancora Lacoppola.

Non è quindi solo la copertura del turn over (che come precisato nel bilancio previsionale approvato di recente dal Consiglio comunale sarà coperto al 100 per cento): ora il Comune dovrà rimpiazzare anche le nuove leve entrate di recente e che hanno preferito trasferirsi per usufruire di condizioni contrattuali migliori, come quelle della Regione. Saranno quindi 175 i nuovi assunti e nei prossimi mesi saranno banditi i concorsi soprattutto per coprire settori come quelli dell’Anagrafe e le sedi decentrate dei municipi.

Le figure ricercate



Tra le figure che si procederà ad assumere spiccano: dirigente tecnico (4 posti), insegnante scuola infanzia (12 posti), istruttore amministrativo finanziario (25 posti), funzionario specialista tecnico cat D (6 posti).

«In questi anni abbiamo lavorato molto sul piano assunzionale del Comune sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo conseguendo risultati importanti per la rigenerazione anche in termini anagrafici della macchina amministrativa comunale – prosegue Lacoppola -. Tra le figure da selezionare sicuramente abbiamo valutato le nuove esigenze della pubblica amministrazione, a partire dalle professionalità utili alla gestione dei fondi del Pnrr e altre figure che possono andare incontro ad un miglioramento della performance complessiva della macchina amministrativa. Tra queste – continua l’assessore - mi piace ricordare un esperto linguista, con conoscenze di inglese e russo e uno psicologo del lavoro che possa coadiuvare i suoi colleghi dipendenti per una migliore organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi personali e collettivi». Sul punto l’assessore sottolinea: «Quella che vogliamo lasciare – conclude Lacoppola - nei prossimi anni è certamente una macchina amministrativa dotata di personale esperto, efficiente e in linea con le nuove competenze che i servizi comunali oggi richiedono per andare incontro alle esigenze dei cittadini e del lavoro da svolgersi».

L'impegno economico



Le previsioni di spesa per il personale dipendente sono per il 2023 di 79 milioni e 577mila euro, per il 2024 di 81 milioni di euro e per il 2025 di 79 milioni e 839mila euro. «L’atto di programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025 – si legge nel bilancio di previsione - risulta redatto in modo da assicurare sia le esigenze di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi sia una dotazione di personale in grado di assicurare un efficace servizio nell’ambito dei complessi adempimenti collegati ai progetti del Pnrr. Numerosi i concorsi pubblici già avviati, e molti altri quelli in corso di definizione, offriranno possibilità di impiego e un sicuro potenziamento della tecnostruttura comunale chiamata ad importanti sfide per il miglioramento e potenziamento dei servizi erogati alla collettività».

