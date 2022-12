Nuove assunzioni entro la fine del 2022 e nei primi mesi del 2023. Nuovo stanziamento per il Petruzzelli e il via libera della giunta al Bilancio di previsione che risente dei pesanti rincari dovuti ai costi energetici e delle materie prime. Ieri la giunta comunale ha approvato una serie di provvedimenti fondamentali per il futuro dell’ente.

Nuovi innesti negli uffici comunali



A cominciare dalle nuove assunzioni, proposte nell’aggiornamento del piano occupazione dell’annualità 2022 e dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025. Per il 2022 ai 133 nuovi dipendenti già entrati in servizio si aggiungeranno, scorrendo le graduatorie vigenti, ulteriori 102 unità così suddivise: 60 istruttori di polizia locale (agenti) cat C, 9 funzionari specialisti di polizia locale cat D, 15 amministratori sistema informatico cat D, 2 webmaster cat D, 5 assistenti sociali, 5 educatori asilo nido cat C, 1 esperto linguistico cat D, 5 esecutori addetti ai servizi per nidi e scuole. Per quanto attiene invece il nuovo piano del fabbisogno articolato sulle annualità 2023/2025 è stato previsto il reclutamento di 47 nuovi dipendenti, da selezionare mediante concorso pubblico nelle figure di: dirigente tecnico (4 posti), insegnante scuola infanzia (12 posti), istruttore amministrativo finanziario (25 posti), funzionario specialista tecnico cat D (6 posti).

L'assessore al personale



«In questi anni – ha detto l’assessore al Personale, Vito Lacoppola - abbiamo lavorato molto sul piano assunzionale del Comune di Bari sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo conseguendo risultati importanti per la rigenerazione anche in termini anagrafici della macchina amministrativa comunale. Solo nel 2022 sono stati assunti 133 dipendenti che hanno contribuito a rendere efficiente e dinamica la macchina amministrativa del Comune di Bari alle prese con una mole di progetti e di investimenti di grande importanza. Entro la fine dell’ anno ne chiameremo per l’ assunzione un altro centinaio circa».



Tra le figure da selezionare sono state valutate varie esigenze, dal potenziamento del corpo della polizia locale alla necessità di reperire professionalità utili alla gestione dei fondi Pnrr. «Ci sarà anche un esperto linguista, con conoscenze di inglese e russo – continua Lacoppola - e uno psicologo del lavoro che possa coadiuvare i suoi colleghi dipendenti per una migliore organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi personali e collettivi. Quella che vogliamo lasciare nei prossimi anni è certamente una macchina amministrativa dotata di personale esperto, efficiente e in linea con le nuove competenze che i servizi comunali oggi richiedono per andare incontro alle esigenze dei cittadini e del lavoro da svolgersi», conclude l’assessore.

Ok al Bilancio di previsione



Sempre nella giunta di ieri è stato dato il via libera al bilancio di previsione che ha subito ancora le conseguenze dei rincari dei costi energetici e delle materie prime: molte opere hanno subito un rialzo consistente rispetto alla previsione di spesa iniziale. La pressione fiscale resta invariata: confermate le aliquote per Imu (gettito di 91 milioni di euro), per Irpef (gettito da 30 milioni di euro), per il canone unico patrimoniale (le cui tariffe sono state approvate dalla giunta). Per la Tari, per la quale si prevede un gettito di 69,5 milioni di euro, non si hanno certezze sull’entità delle tariffe. Bisognerà attendere l’aggiornamento del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di Ager. Per la lotta all’evasione, previsto un gettito di 15 milioni di euro. Sul piano delle opere pubbliche la spesa prevista è di 500 milioni per il 2023, 681 milioni per il 2024 e 91 milioni per il 2025. Nel bilancio inserite anche le schede inerenti lo stato delle aziende partecipate. Da evidenziare la situazione Amtab che «rimane problematica – si legge nel documento – con una ricapitalizzazione stimata in 4 milioni di euro».

I soldi per il teatro



Infine la giunta ha dato il via libera ad un ulteriore finanziamento di 570mila euro di cui 420 mila euro per la fondazione Petruzzelli (che si aggiungono al milione e 80mila euro già stanziato) e 150mila euro per le spese per manifestazioni culturali, a cominciare dal Capodanno.

