Il cadavere di un uomo ritrovato in un capannone: non vi sarebbero segni di violenza

Un cadavere è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi - 22 novembre - a Bari, in corso della Carboneria. In seguito ad una segnalazione pervenuta da parte di un passante, veicolata poi alla sala operativa, sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della polizia di Stato e la polizia scientifica che sta provvedendo ai rilievi. Sul posto, al momento, c’è anche il medico legale. Stando ai primi accertamenti sembra che si tratti di un uomo. Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma dai primi accertamenti effettuati sarebbe emerso che non ci siano segni di violenza sul corpo, anche se è presto per poter averne completa certezza.

Il cadavere è stato trovato all’interno dei capannoni che qualche mese fa erano stati teatro di un incendio, per questo motivo ancora adesso sono presenti transenne e avvisi di pericolo.

Non è dato sapere se la persona trovata deceduta fosse morta da tempo, o se il decesso risalga a poche ore fa.