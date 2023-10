Salento, trovato un cadavere in mare. Ipotesi del pescatore disperso, ma cellulare e boxer non "coincidono"

Un corpo senza vita, in acqua a pochi metri dalla scogliera, è stato trovato in mare in località "Montagna Spaccata", tra Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, pochi chilometri a nord da Gallipoli. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un vigile del fuoco che non era in servizio e che ha visto galleggiare a pochi metri dalla riva il cadavere. Sul posto sia i vigili del fuoco sia i carabinieri per effettuare i primi rilievi e avviare le operazioni di riconoscimento. L'ipotesi più accreditata, in un primo momento, era che potesse trattarsi di Luigi Peluso, il 58enne pescatore di Porto Cesareo del quale non si hanno più notizie da oltre due settimane. A stabilirlo saranno le verifiche già in corso di svolgimento.