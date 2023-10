Identificato il cadavere trovato in mare: è un 77enne. Il figlio ne aveva denunciato la scomparsa poche ore prima

E' stato identificato il corpo senza vita, trovato in acqua a pochi metri dalla scogliera, in località "Montagna Spaccata", tra Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, pochi chilometri a nord da Gallipoli.

Chi è

Si tratta di Luigi Trani, un uomo di 77 anni di Parabita. Il figlio ne aveva denunciato la scomparsa qualche ora prima del ritrovamento. Sul litorale poco distante è stata anche trovata l'auto dell'uomo. Sul corpo non sono emerse ferite.

L'allarme di un vigile del fuoco

Ad allertare le forze dell'ordine è stato un vigile del fuoco che non era in servizio e che ha visto galleggiare a pochi metri dalla riva il cadavere.

Sul posto sia i vigili del fuoco sia i carabinieri per effettuare i primi rilievi e avviare le operazioni di riconoscimento.

Sulle prime si era pensato che potesse essere Luigi Peluso, il 58enne pescatore di Porto Cesareo del quale non si hanno più notizie da oltre due settimane. Sull'accaduto indagano i carabinieri per accertare se si sia tratto di una tragedia causata da una caduta accidentale a mare o da un gesto volontario.

Il cellulare e l'abbigliamento del corpo senza vita

L'uomo rinvenuto in mare al momento del ritrovamento indossava pantaloncini di colore arancione ed altri indumenti che, in effetti, non corrispondevano con l'abbigliamento di Peluso al momento della sua scomparsa. In tasca è stato trovato anche un cellulare bianco