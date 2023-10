Cadavere di un 19enne trovato in strada vicino al porto, si tratta di suicidio

Le immagini delle telecamere hanno consentito di risolvere il giallo del ragazzo di 19 anni trovato cadavere nei pressi del porto di Taranto. Il giovane straniero, originario del Bangladesh, si è tolto la vita lanciandosi sotto le ruote di un bus in partenza dal vicino terminal. La dinamica della tragedia, avvenuta di sera in una zona buia, ha fatto in modo che il conducente del mezzo non si rendesse conto di nulla.

Il caso

L'allarme era scattato nella serata di mercoledì sera quando alcuni passati hanno notato la presenza del cadavere del ragazzo riverso sul selciato in una pozza di sangue.

Sul posto sono intervenute subito le volanti della Polizia è il caso ha assuntoi contorni del giallo. Il cadavere, infatti, presentava delle ferite, anche se molto evidenti, soltanto alla testa.

Le indagini

Sul luogo del ritrovamento, proprio alla periferia del capoluogo, sono arrivati anche il pm di turno e il medico legale. Dopo alcune ore le indagini della squadra Mobile hanno consentito di chiarire il caso. Decisive, come si è detto, le immagini registrate da una telecamera di sicurezza che hanno consentito di accertare che si tratta di suicidio. Da chiarire le motivazioni che hanno spinto il giovanissimo bangalese a togliersi la vita.