Trovato morto in casa, era lì da una settimana: indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo, che risulterebbe avere meno di 40 anni, è stato ritrovato questa mattina dai carabinieri in un appartamento di via Turbine, nel quartiere Borgovilla di Barletta. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione dei vicini, non ci sarebbero segni di violenza e l'uomo potrebbe essere deceduto per cause naturali.

La procura ha aperto un'inchiesta

I rilievi dei militari del nucleo investigazioni scientifiche avrebbero rilevato che il 40enne era morto in casa, dove abitava da solo, da almeno una settimana. A dare ulteriori dettagli sulle cause della morte dell'uomo, gli accertamenti dell'istituto di medicina legale del policlinico di Bari, disposti dalla procura di Trani che coordina le indagini.