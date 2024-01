Bari, l'assessore Petruzzelli rompe lo stallo: «Mi candido a sindaco»

Pietro Petruzzelli rompe gli indugi. Nella corsa alle amministrative di Bari l'assessore comunale allo Sport e all'Igiene urbana, in quota Pd, presenta la sua candidatura ufficiale giovedì 11 gennaio alle 11 sul nuovo lungomare di San Girolamo. Un appuntamento che di fatto prova a dare una scossa alla situazione di stallo in vista di giugno all'interno del centrosinistra per la scelta del post Antonio Decaro.

Lo stallo nella coalizione

La coalizione non ha ancora trovato la quadra tra l'ipotesi primarie e l'alleanza col Movimento 5 Stelle (che si oppone ai gazebo) e con le forze progressiste della cosiddetta Convenzione, che da tempo hanno lanciato il nome dell'avvocato penalista Michele Laforgia.

La mossa di Petruzzelli, che anche nei mesi scorsi aveva avanzato la sua candidatura alle primarie, come del resto sempre all'interno del Pd avevano fatto il parlamentare Marco Lacarra e l'assessora Paola Romano, sembra sparigliare le carte, dopo che la posizione dei candidati Pd era stata congelata in attesa di trovare un'intesa su un unico nome in grado di far convergere tutte le forze in campo.