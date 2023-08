È Antonio Decaro il sindaco più amato dagli italiani: il primo cittadino incoronato dal sondaggio di Affariitaliani

Antonio Decaro, il sindaco di Bari, è più amato dagli italiani. Al secondo posto c'è Sala, primo cittadino di Milano, e sul gradino più basso del podio invece il veneziano Brugnaro. E' il risultato del sondaggio realizzato da Lab21.01 che verrà presentato stasera nella festa di Affari italiani che si chiuderà a Ceglie Messapica, nel Brindisino. Nel sondaggio rientra anche il gradimento dei ministri e dei presidenti di Regione.

I ministri più amati

Sul podio dei ministri più apprezzati dagli italiani c'è il responsabile dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, con il 54% delle preferenze.

Seguito dal titolare delle Infrastrutture, Matteo Salvini, con il 53% e staccati tutti e tre di un punto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, il numero uno della Farnesina, Antonio Tajani e il ministro dello Sport, Andrea Abodi. La rilevazione ha tracciato di fatto una top five dei ministri del governo Meloni per cui alla quinta (e ultima posizione) si attesta il Guardasigilli, Carlo Nordio.

I presidenti di Regione

Stilata anche una classifica dei presidenti di Regione: ai primi tre posti ci sono il veneto Luca Zaia (68,1%), l'emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini (65,2%) e Massimiliano Fedriga (61,8%) che guida il Friuli-Venezia Giulia.

I sindaci

Infine, il sindaco più amato è quello di Bari, Antonio Decaro, con il 64,5% seguito da quello di Milano, Giuseppe Sala, con il 62,1% e dal veneziano Luigi Brugnaro con il 62%. Il sondaggio è stato realizzato sulla base di 500 interviste per città campione e 800 per regione, secondo il metodo Cati (intervista telefoni fissi) e Cami (intervista cellulari), nel periodo compreso tra l'1 e il 20 agosto scorso, a un campione di persone rappresentative della popolazione italiana adulta, stratificato per genere, età professione, livello di istruzione e orientamento politico.