Amministrative, nasce il Fanta Santeramo: ecco come funziona

"Santeramo in trash", una pagina Facebook gestita da ragazzi che ci tengono a rimanere anonimi perché "se dovessimo rivelare la nostra identità la pagina non avrebbe più ragione di esistere", ha lanciato negli scorsi giorni il Fanta Santeramo, contest cittadino che vede protagonisti candidati sindaci, consiglieri e cittadini comuni in una sfida a colpi di pelouches.

«Non abbiamo nessuna intenzione di allontanare nessuno dalla politica, al massimo vogliamo che le persone si interessino ad essa sinceramente - spiegano - Mal digeriamo i lasciti di alcuni partiti o loro componenti, troppo attenti ad offendere l'avversario che a costruire un sano, virtuoso e sinergico tessuto sociale e politico».

Come funziona

Il Fanta Santeramo mette a disposizione 250 banconote per costruire una squadra di 12 membri, 11 consiglieri comunali e un leader, ossia il candidato sindaco, in grado di racimolare quanti più punti possibile. In più bonus o malus possono far decollare o affossare la campagna elettorale di tutti i candidati. Il premio in palio è made in "Santeramo in trash".