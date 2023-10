Rivali in amore, il "chiarimento" tra due ragazze sfocia in aggressione: paura al Parco Rossani

Aggressione ai danni di due ragazze di 15 anni ieri sera al parco Rossani di Bari. E arriva il 118.

Stando a quanto si apprende, la giovane insieme ad alcuni amici era all’interno del parco per incontrarsi con una sua “rivale in amore”. Entrambe si erano presentate con alcuni amici per chiarire la questione, ma dalle parole si è passate ai fatti e la quindicenne ed una sua amica sono state colpite con schiaffi e pugni. In seguito all’aggressione, il gruppo della giovane è scappato e si è rifugiato dalla Polfer, che si trova lì nei pressi.

I soccorsi e la denuncia

Le due ragazze sono state soccorse dal 118, ma per fortuna, non c’è stata nessuna grave conseguenza fisica in seguito all’aggressione. Questa mattina la famiglia della quindicenne ha deciso di sporgere denuncia alla polizia.