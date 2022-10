Addio a Raffaele Putignano: imprenditore e presidente del Noci Calcio

Lutto nel mondo dell’imprenditoria barese e regionale: ieri si è spento Raffaele Putignano, 72 anni, di Noci. Il suo cuore si è arreso nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle fonti dopo aver lottato contro una lunga malattia. Terzo figlio dello storico imprenditore Giovanni Putignano, è stato un capitano d'impresa che ha rilanciato l’omonimo gruppo industriale, una realtà imprenditoriale impegnata in diversi settori, dall'edilizia alla depurazione, dalle rilevazioni territoriali al turismo. La sua passione per il lavoro è andata a braccetto anche con quella per il calcio, essendo stato il promotore e poi presidente del Noci raggiungendo nel 1989 anche la serie D. Putignano ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia dell’imprenditoria pugliese.

«Per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, oggi è un giorno triste. Perdiamo un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia, all’azienda che ha tanto amato, e che tanto ha dato al nostro territorio, e che con la sua Polisportiva ha regalato anni indimenticabili al calcio e agli sportivi nocesi. In tutti noi lascia un grande vuoto. A Raffaele Putignano dico grazie per il suo esempio e la sua amicizia. Ci mancherà», è il messaggio di cordoglio della consigliera regionale del Pd, Lucia Parchitelli.