Taglio parlamentari, ok in Commissione alla Camera. Testo in aula il 7 ottobre

Taglio dei parlamentari, c'è il sì in Commissione, con il testo atteso in Aula per il prossimo 7 ottobre. Primo ok, quindi, alla Camera per la quarta lettura della riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. A favore hanno votato i partiti della maggioranza, contro Fi (presente con un solo deputato) e +Europa. Assenti i rappresentanti di Lega e Fdi. È stato votato il mandato al nuovo relatore, Brescia del M5s, che è anche presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ottobre.

Ceccanti (Pd): quadro coerente di riforme. «Il sì che abbiamo espresso poco fa in Commissione alla riduzione dei parlamentari non va inteso a sé stante, ma, come da programma di Governo, come Sì contestuale ad un disegno coerente di riforme». Lo afferma Stefano Ceccanti del Pd.



Sì di Leu tecnico. «Occorre ricordare che il programma di governo prevede che l'approvazione definitiva della riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia accompagnata contestualmente da un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale». Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, componente della Commissione Affari Costituzionali. «Il nostro voto tecnico favorevole sul mandato al relatore in Prima Commissione ha dunque il significato di rispetto degli impegni assunti e di contemporanea richiesta che il programma sia rispettato nella sua interezza, da tutti, evitando nel contempo anche gli eccessi propagandistici antiparlamentari», aggiunge.

