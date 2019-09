Superenalotto: centrato un "6" da oltre 66 milioni di euro vicino Parma. Schedina da 5 euro: I numeri vincenti

Superenalotto

Questa volta la vincita, da 66 milioni, è stata realizzata a Montechiarugolo, piccolo comune in provincia di Parma, presso il punto vendita 'Tabacchi' situato in via Parma 61.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 17 settembre 2019

. La sestina vincente del Superenalotto:. Un'altra vincita milionaria dopo il 6 da 209 milioni del 13 agosto a Lodi.Ad un mese dal jackpot dei record da 209 milioni del 13 agosto a Lodi, viene centrato un nuovo 6 al Superenalotto.Il "6" al Superenalotto centrato questa sera è stato realizzato. Con quella di stasera sono 122 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto.Che la dea bendata ha deciso di baciare proprio il suo piccolo Comune in provincia di Parma, Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo, lo ha appreso «in trasferta» allo stadio Meazza di Milano dove è andato a seguire l'Inter in Champions.«È veramente incredibile, una bellissima notizia - dice all'Adnkronos - Purtroppo non li ho vinti io, no, ma spero sia uno del nostro territorio, che questi soldi (66.369.584,83 euro, ndr) finiscano a uno che ne ha bisogno, che ne faccia buon uso».Da qui l'appello: «- suggerisce il sindaco -. Sarebbe un'ottima iniziativa. Avremmo bisogno di risorse per metterlo a posto perché è davvero cruciale per i cittadini e se volesse contribuire gliene saremmo davvero grati».In Emilia-Romagna il 6 al Superenalotto - centrato questa sera a Montechiarugolo, in provincia di Parma - mancava dal 22 novembre 2014, con 40,2 milioni vinti a Sassuolo (Modena) grazie ad una schedina da 28 euro, con 56 combinazioni, giocata nella Tabaccheria Lusuardi. Ma la regione era già stata 'baciata dalla fortunà in più occasioni. Il 19 maggio 2007 a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) il jackpot raggiunse i 71,4 milioni, più o meno quanto quello realizzato il 9 febbraio 2010 a Parma (69,5 milioni) in 'coabitazionè con un'analoga vincita registrata nello stesso concorso a Pistoia. Un altro '6 condivisò toccò il 31 gennaio 2009 Minerbio, nel Bolognese: un 'bottinò da 39,7 milioni spartito con Rovigo, Mondovì, Montesilvano e Forte dei Marmi. A Bologna il 19 settembre 2006 arrivò un '6' da poco più di 61 milioni, mentre a fine ottobre 2010 un jackpot record da 177,7 milioni distribuì tanti vincitori da Nord a Sud con un sistema a caratura che in Emilia-Romagna portò tre delle 70 quote, a Scandiano (Reggio Emilia), Rimini e Torrile (Parma).9 18 26 43 60 79Numero Jolly 57Superstar 35Punti 6: 1 totalizzano Euro: 66.369.584,83Punti 5+: NESSUNOPunti 5: 4 totalizzano Euro: 49.820,20Punti 4: 593 totalizzano Euro: 347,28Punti 3: 23.459 totalizzano Euro: 26,17Punti 2: 375.154 totalizzano Euro: 5,05Punti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 2 totalizzano Euro: 34.728,00Punti 3SS: 79 totalizzano Euro: 2.617,00Punti 2SS: 1.510 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 9.884 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 21.246 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 14.675 totalizzano Euro: 366.875,00