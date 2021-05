Superenalotto, centrato il 6 a Fermo: vinti oltre 156 milioni con una schedina da 2 euro. La combinazione vincente

Superenalotto da record: centrato il 6 vincente che permette al fortunato giocatore di incassare la cifra di 156.294.151,36 di euro. Questa la combinazione vincente: 1 - 7 - 37 - 43 - 63 - 81. Numero Jolly 34, Numero Superstar 26. La vincita è avvenuta a Montappone, in provicia di Fermo, nella Marche, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53, si legge in una nota di Sisal. Il sei è stato centrato con una schedina da 2 euro.

La quarta vincita di sempre

Si tratta della quarta vincita più grande della storia del gioco. Il 3 agosto 2019 furono vinti oltre 209 milioni mentre il 30 ottobre 2010 il sei vincente portò oltre 177 milioni di euro nelle tasche del fortunato vincitore. Il 27 ottobre 2016 la vincita fu invece di oltre 163 milioni di euro.

Ultimo 6 l'estate scorsa

Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro. Con quella di stasera sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto oltre 31,3 milioni di euro: un “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro, ma nel 2019 grazie al Jackpot record assegnato il 13 agosto, le giocate hanno superato gli 1,6 miliardi di euro.

SuperEnalotto, come riscuotere la vincita milionaria

Il regolamento del SuperEnalotto, spiega Agipronews, prevede che il vincitore del Jackpot - se ha giocato in una ricevitoria – può presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.

“Tassa sulla Fortuna” allo Stato tornano oltre 31 milioni di euro

Trentuno milioni e 240mila euro del Jackpot centrato questa sera con il SuperEnalotto, riporta agipronews, torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” - introdotta a gennaio 2012 e modificata con l’ultima legge di bilancio - che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Superenalotto, le quote

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 156.294.151,36

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 13 totalizzano Euro: 19.242,16

Punti 4: 897 totalizzano Euro: 285,38

Punti 3: 31.088 totalizzano Euro: 24,71

Punti 2: 495.951 totalizzano Euro: 5,00

Superstar, le quote

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 28.538,00

Punti 3SS: 123 totalizzano Euro: 2.471,00

Punti 2SS: 2.078 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 14.447 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 30.900 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 17.764 totalizzano Euro: 444.100,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 31.400.000,00