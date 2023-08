Sophia Celentano, stagista pendolare in aereo per risparmiare sull'affitto: «Mi sveglio alle 3, l'ufficio è a più di 1000 km da casa»

Stagista pendolare in aereo per risparmiare sul costo dell'affitto. Può sembrare un controsenso, eppure è la decisione a cui è arrivata una 21enne che ha ottenuto uno stage ibrido (in presenza e in smart working) nel campo del marketing per un'azienda che dista più di 1000 km da casa sua.

Stagista pendolare in aereo

Sophia Celentano, 21 anni, ha raccontato la sua esperienza in una serie di video che hanno suscitato molta curiosità su TikTok.

La giovane stagista ha scelto di aggirare il costo di un appartamento a Parsippany, nel New Jersey, dove ha sede l'azienda per la quale lavora, andando in ufficio in aereo una volta alla settimana. La sua presenza, infatti, è richiesta un solo giorno su cinque, e ha così deciso di non lasciare la sua casa nella Carolina del Sud. Sophia deve affrontare un tragitto complesso: si alza alle 3 del mattino, parte per l'aeroporto alle 4, si imbarca su un volo alle 5:15 per decollare alle 6. Una volta atterrata, prende un Uber e arriva a lavoro tra le 8.30 e le 8.45, dove resta fino alle 17, prima di ripercorrere il tragitto al contrario.

I costi

Da quando ha postato su TikTok il suo intenso tragitto giornaliero, Sophia ha ricevuto centinaia di commenti da utenti scioccati, molti dei quali affermano quanto debba essere esorbitante il costo del viaggio. Commenti come «Non è possibile che volare una volta alla settimana sia più economico che affittare un posto con coinquilini fuori città» o «Nessun lavoro al mondo vale questo», l'haanno spinta a dare maggiori dettagli sui costi. «Sto risparmiando una buona quantità di denaro vivendo a casa dei miei genitori, non devo pagare l'affitto e non devo pagare per il cibo», ha detto spiegando di spendere circa $ 100 in voli, $ 100 in Uber e $ 25 in cibo e durante i suoi spostamenti settimanali, per un costo totale di $ 2.250 per il suo stage dalla durata di dieci settimane.

Il risparmio

Sophia quindi stima quali sarebbero i suoi costi se vivesse vicino all'ufficio nel New Jersey. Stima che pagherebbe $ 750 per l'affitto al mese se fosse "fortunata", $ 150 a settimana per il cibo senza la comodità del frigorifero dei suoi genitori e $ 50 per "cose ​​extra come il gas". In totale, questi costi per un periodo di dieci settimane sarebbero stati di $ 4.250. Il risparmio è così di $ 2.000. Ma oltre a quello economico, ci sono anche altri vantaggi: può stare vicina alla famiglia e al suo fidanzato.