​Settimana della cucina italiana, la Puglia esporta a New York il “mangiare bene”

"Mangiare bene e sentirsi in forma". È questo il messaggio che la Puglia porta a New York durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, giunta alla sua ottava edizione. Una tre giorni di appuntamenti - dal 15 al 17 novembre - con cui la regione e il suo Assessorato all'Agricoltura sottolineano come l'eccellente qualità, unita alla sostenibilità dei prodotti agroalimentari esportati, sia un punto chiave per il benessere della persona e, di conseguenza, dell'intera società.

Quello del 'wellness' è un argomento sensibile in America, e soprattutto a New York, dove i consumatori sono alla continua ricerca di prodotti buoni che possano ridurre le malattie legate al colesterolo, all'obesità o all'ipertensione ed essere gli ingredienti giusti per una vita all'insegna della salute e della sostenibilità.

I dettagli

I big dell'enogastronomia pugliese - Casillo Group, Gioiella, Frantoio Muraglia, Granoro, e i vini rappresentati dall'Associazione Puglia in Rosè tra cui i vini di Vespa Vignaioli - faranno conoscere non solo i prodotti del territorio, ma anche le caratteristiche che li rendono altamente digeribili, salutari e sostenibili senza comprometterne il gusto.

Ossia - spiegano - il segreto della Nuova Dieta Sostenibile Pugliese nel rispetto della tradizione, dell'innovazione e dei goal dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La prima tappa sarà al Consolato Generale d'Italia, con il Console Fabrizio Di Michele, il direttore dell'Ice di New York ad interim, Giovanni Mafodda, il direttore dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, Gianluca Nardone, e il presidente del gruppo CxRA Cuisine Experiences Restaurant Associates - Compass Group, Dean Martinus. Il giorno dopo è in programma una masterclass nella pizzeria San Matteo nell'Upper East Side, e quindi Terza e ultima tappa, nella sede centrale di CxRA, un laboratorio live con quattro chef italiani per trasmettere a 15 executive chef americani le filosofie e le tecniche della cucina sostenibile pugliese.