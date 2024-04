Dal Salento a New York, la pittrice Dima conquista la Grande Mela con il suo “fotorealismo pittorico”

Si intitola “Women artists exhibition” la mostra dedicata alle donne e alla loro arte tenutasi a New York nel mese di marzo. Fra le 20 artiste che hanno animato la Dacia Gallery della Grande Mela, anche una salentina, la pittrice Angela Dima, 37enne originaria di San Pietro vernotico, in provincia di Brindisi e astro nascente dell'iperealismo. Dima ha coltivato l'arte del disegno e della pittura sin da bambina e, negli ultimi anni, ha perfezionato la sua tecnica viaggiando all'estero: dal 2014 al 2017 in Spagna presso i laboratori di pittura del pittore spagnolo Eloy Morales; dal 2016 al 2017 a New York presso la scuola di disegno dal vero “The Art Students League of NY“. Finalista del concorso d'arte "Premio Trofeo Città di Lecce" nel 2017, a settembre dello stesso anno ha conquistato il podio per poi vincere il primo premio nel 2019. A giugno 2021 le sue opere principali sono state esposte all’interno di una mostra personale presso la Galleria d’ arte Arca di Lecce. Dima si definisce un’ amante del “realismo-fotorealismo pittorico”: «La mia arte è un continuo divenire, nella mia instancabile curiosità, quello che mi accade e mi circonda inevitabilmente diventa pittura».