Governo, si tratta: Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo al Colle

M5S e la Lega hanno informato il presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. Lo scrive in una notta l'ufficio Stampa del Quirinale.

Un giorno ancora hanno i due partiti per far mutare la decisione di Sergio Mattarella. Il governo di servizio è in arrivo con tanto di premier una dozzina di ministri. Per fermarlo, o rinviare la sua presentazione dopo la giornata in più, servono novità concrete e non una nuova invocazione. Salvini e Di Maio continuano ad incontrarsi mentre chiedono di votare a giugno. Domani, per fermare il timing, i due dovranno salire al Quirinale. Berlusconi permettendo. «Entro 24 ore - ha detto Matteo Salvini - conto di avere qualcosa da dire».



«Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde, vediamo cosa può offrire...». Così Paolo Romani, senatore di Forza Italia, subito dopo l'incontro tra i senatori azzurri a Palazzo Madama. Su eventuali astensioni di Forza Italia il senatore afferma: «Vedremo poi - risponde - di sicuro ci sono precedenti illustri come col governo Letta e Monti, quando all'interno del centrodestra si erano assunte posizioni diverse senza rompere la coalizione». «È tutto un pò prematuro - si affretta a chiarire Romani - perché tocca vedere nelle prossime ora cosa accade. Aspettiamo che ci sia un accordo politico tra Di Maio e Salvini, penso che sia questo il problema, hanno appena chiesto 24 ore in più...».



«Berlusconi faccia partire un governo M5s-Lega». È il consiglio che Umberto Bossi da all'ex premier riguardo alle trattative in corso tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per formare un governo. E ai cronisti nel Transatlantico aggiunge: «Poi non gli darà l'appoggio esterno ma voterà di volta in volta i provvedimenti».

