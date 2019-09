Samara mania, la Municipale ai genitori: «Ragazzini scorazzano sulle provinciali e invertono i segnali, ora basta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Samara mania costringe le forze di polizia a richiamare l'attenzione dei genitori. E mentre si moltiplicano avvistamenti e aggressioni alle "Samara" che si aggirano per campagne e città di Puglia, la Polizia municipale di Melendugno, in provincia di Lecce, lancia un appello ai genitori. «Attenzione - scrive su Facebook - controllate i vostri figli, ché desistano dal dare la caccia a Samara. Questo insano divertimento sta condizionando molti ragazzini, che al campo sportivo di Melendugno si ritrovano per scorazzare lungo la provinciale e le vie limitrofe, alla caccia del fantasioso fantasma che altri imbecilli, in più parti del Salento, interpretano per gioco creando situazioni di tensione e pericolo. Questi ragazzini - chiude la Municipale - si divertono anche a invertire i segnali verticali di divieto causando serie situazioni di pericolo».