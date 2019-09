“Samara challenge”, il tormentone anche in Puglia: ragazzina aggredita da un gruppo di giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ arrivato anche a Taranto lo scherzo «Samara Challenge», l’inquietante figura che si aggira di sera con una veste bianca e una lunga parrucca nera che copre il volto. E come sta succedendo in altre parti d’Italia, anche qui è scattata la violenza di chi non ha preso bene lo scherzo aggredendo la «Samara» nostrana che se l’è vista brutta.La scena ripresa dal telefonino e postata sui social, è avvenuta ieri sera nel quartiere periferico «Tramontone» di Taranto dove il gioco goliardico si è concluso nel modo peggiore. La ragazza che incarnava la bambina fantasma è stata inseguita e picchiata da un gruppo di giovani che evidentemente non hanno gradito la goliardia. Ieri a Taranto e questa notte, secondo il tam tam che sta girando sui social, «Samara Challenge» apparirà al cimitero di Montemesola.«Samara Challenge» è un gioco goliardico quanto pericoloso, partito in alcune zone dell’hinterland napoletano, ma che sta diffondendosi rapidamente in diverse città del Sud, dalla Sicilia fino a Roma. Consiste nel travestirsi dal personaggio protagonista del film “The Ring” che racconta la storia di una bambina, Samara Morgan, dotata di poteri paranormali e nata da una donna violentata da un prete, ndr) e spaventare le persone in strada, spesso anche con un coltellaccio finto, prima di scappare.