Boom di matrimoni in Italia: Puglia, destinazione più richiesta dagli stranieri

Il 2023 è stato l'anno dei record per le coppie di stranieri che hanno scelto di sposarsi in Italia e di italiani che hanno detto sì in regioni diverse dalla propria. E la Puglia è stata la destinazione più richiesta per i matrimoni. Il settore del Destination Wedding ha archiviato il 2023 con un fatturato in crescita del 34% e 830 milioni di euro. Ora, le previsioni per il 2024 sono ottimistiche: l'aumento stimato è dell'8,8%, cioè 1.200 eventi in più rispetto all'anno scorso.

La ministra Santanché: «Settore importante per i viaggi»

«È un settore importante per i viaggi e quest'anno per il turismo delle radici - ha commentato la ministra del Turismo Daniela Santanchè alla presentazione di 'Italy for Weddings, the Event', manifestazione dedicata al settore dei matrimoni in Italia - Gli italiani che vivono all'estero vogliono tornare nel proprio Paese per sposarsi e lo fanno scegliendo i luoghi della propria famiglia per sentirsi a casa. I dati del settore wedding sono buoni e incoraggianti, soprattutto per l'occupazione femminile e per la valorizzazione a borghi ea luoghi più nascosti ma bellissimi. È importante fare squadra - prosegue il ministro - e sviluppare un orgoglio di appartenenza: sposarsi in Italia è un fenomeno cult, un elemento distintivo che riconosce uno status culturale e uno stile di vita unico».

Le previsioni del mercato

La 'Italy for Weddings, the Event', giunta alla seconda edizione, ha presentato l'aggiornamento dei dati e le previsioni dell'Osservatorio Destination Wedding in Italy, la principale ricerca di mercato, condotta da Centro Studi Turistici. Tra i dati più interessanti, cresce il numero medio di invitati (+60,7%) ma diminuisce la permanenza di invitati e sposi (2,9 notti invece di 3,2 dell'anno scorso). È in aumento il numero di coppie che celebrano le nozze con il rito religioso (+14,4%) e cresce la spesa media per gli eventi (+10%) con un budget che nella metà dei casi supera i 50mila euro (di cui il 35% dedicato al cibo e bevande). Per quanto riguarda gli arrivi, gli Stati Uniti si confermano i più affezionati all'Italia: nel 2023 le coppie americane sono state il 31%. Dopo gli Usa ci sono il Regno Unito (19,8%) e la Germania (9,6%). Per le location quasi tutti privilegiano il Centro Italia, in particolare la Toscana, ma sono in aumento le prenotazioni nel sud, soprattutto in Puglia e Sicilia.

La Puglia è stata la destinazione maggiormente richiesta. In terza posizione la Lombardia. Anche per il 2024 le tendenze che emergono mostrano l'interesse per matrimoni intimi con pochi invitati (22,5%) e per le fughe d'amore con massimo 10 invitati (9,6%). Infine, si prediligono i luoghi insoliti, come le vigne oi castelli, ma anche le spiagge e le baite alpine.