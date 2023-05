Puglia regina del wedding, anche di lusso: i dati dell'osservatorio matrimoni

La Puglia è ancora regina del wedding, anche di quello di lusso. Lo conferma l'osservatorio matrimoni 2023 di Pronto Pro, il portale web di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta. Nella nostra Regione, al contrario del 47% degli sposi italiani che preferiscono delle nozze più intime, si continuano a preferire le cerimonie con 150-200 invitati. Lo stesso accade per Umbria e Sardegna.

Dati in controtendenza in Puglia

La speciale ricerca mostra la Puglia in generale in controtendenza rispetto al trend italiano.

La maggior parte delle coppie in Italia, il 65%, preferisce un matrimonio con un budget sui circa 20mila euro. Tra i servizi più ricercati al primo posto il fotografo, con il 27,6%, la musica (14,6%) e i wedding planner, per il 14%. Calano i matrimoni religiosi. Quasi una coppia su due in Italia, infatti, preferisce il rito civile.

Il settore del wedding

Un settore, quello del wedding, in forte ripresa, dopo un calo di richieste tra il 2019 e il 2020 del 35% e di un ulteriore 22% nel primo anno della pandemia. Si registra, infatti, un importante aumento dei costi per l'organizzazione del matrimonio, saliti del 20-30% rispetto al periodo pre-pandemia. Questo a causa delle tariffe agevolate che molti fornitori di servizi matrimoniali hanno applicato al settore. Tutto questo, però, si scontra con l'inflazione galoppante che sta facendo aumentare il costo delle materie prime.

Puglia nella top 5

La Puglia, dati alla mano, è ancora tra le cinque mete in cui si sposano gli italiani, come dimostrano i dati che emergono dall’Osservatorio «Destination Weddings in Italy», condotto da Centro Studi Turistici e finanziato dal ministero del Turismo, presentati da Enit e Convention Bureau Italia. Nel 2021, in Puglia, si sono celebrati 14 857 matrimoni (civili e religiosi), come ricordano i dati Istat. Un dato in crescita negli ultimi mesi.

Un trend positivo

Da febbraio anche la Regione sta seguendo il trend positivo del mondo wedding in Puglia, tanto che tra gli spot promozionali turistici ne ha proposto uno a firma di Alessandro Piva per incoraggiare le coppie a dirsi di sì nelle terre pugliesi.