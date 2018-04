Vertice centrodestra ad Arcore: «Premier spetta a noi»â€‹

L'ex deputato, in quota, ed ex presidente del Latina calcio rischia di perdere la gamba sinistra a causa delle gravi ferite riportate in un incidente domestico.Il 46enne stava tagliando la legna nella sua villa di via Nascosa, nella campagna di Latina, quando si è tagliato con la motozappa che stava utilizzando.Una brutta ferita che ha richiesto il trasporto in elisoccorso da Latina al San Camillo di Roma dove si trova al momento.